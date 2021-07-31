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- KKTC'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- KKTC'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

- KKTC'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangından görüntüler

Askeri Helikopter Ormanlı Helikopter Askeri Personel Sivil Savunma 

-Detay
-KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklamaları

( GİRNE ) GİRNE

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne ilçesine bağlı Karşıyaka köyünde yer alan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, yangına Orman Dairesi’ne bağlı ekipler, sivil savunma, askeri personel ve belediye ekiplerinin müdahale ettiği belirtilerek, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine geldi. Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile irtibat halinde olduklarını belirten Tatar, “Köylü, muhtarı, Lapta Belediyesi çalışanları olmak üzere tüm halk seferber olmuş durumda. Tarım Bakanımızdan (Nazım Çavuşoğlu) aldığımız bilgiye göre de yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bundan sonraki süreçte soğutma çalışmaları gerekiyor. Söndürülen yerde gerekli soğutma yapılmaz ise tekrardan çıkabilir. Bütün ekipler yukarıda yakından izliyoruz” ifadelerini kullandı. “Yangınlara karşı bugünlerde tüm vatandaşları sağduyulu ve tedbirli olmaya çağırıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, herkesten üzerine düşen titizlikte hareket etmesi ve kurallara uymalarını istedi. Yangın bölgesi askeri helikopterle havadan incelendi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, beraberinde Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile yangın bölgesini helikopterle havadan inceledi.
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