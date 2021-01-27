Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- KKTC’de Nijerya vatandaşının cinayetinde 5 zanlıya 79 yıl hapis

- KKTC’de Nijerya vatandaşının cinayetinde 5 zanlıya 79 yıl hapis

Mahkeme salonunun önünden görüntü

Mahkum Yakınları Akkale Hapis Cezası Cinayet Mahkeme Salonu 

-Zanlıların yakınları
-Detay

( GAZİMAĞOSA ) GAZİMAĞOSA

- KKTC’de 2018 yılında Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’nin öldürülmesi davasında 5 zanlıya toplamda 79 yıl hapis cezası verildi.
KKTC’nin Gazimağusa kentinde 2018 yılının Ocak ayında Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede’nin zorla evinden kaçırılıp vahşice öldürüldüğü cinayet davasında karar belli oldu. İki yıldır tutuklu yargılanan 5 sanık hakkındaki kararını açıkladı.
Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 5 zanlıya “adam öldürme”, “adam kaçırma” “ciddi darp” suçundan toplam 79 yıl hapis cezası verildi.
Gazimağusa Ağır Ceza mahkemesi Nidai Şanlı’ya 27 yıl, Ozan Körkurt’a 13 yıl, Onur Körkurt’a 17 yıl, Simge Dağdur’a 13 yıl ve Zekeriya Kurucu’ya 9 yıl hapis vererek zanlıları Lefkoşa kapalı Cezaevine gönderdi. Duruşma sırasında mahkum yakınları mahkeme salonunun dışında da aileler sonucu bekledi. Polis geniş güvenlik önlem alırken cezaya karşı çıkan aileler polisle çatıştı. Olay nasıl olmuştu Nijeryalı Kennedy Taomwabwa Dede, Nidai Şanlı adlı zanlının bin TL parasını çaldığı iddiasıyla 5 arkadaş tarafından evinden dövülerek kaçırılmış ve Gazimağusa’ya bağlı Çanakkale Göleti bölgesine götürülerek taş ve sopalar ile işkence edildikten sonra öldürülmüştü. Dede’nin cesedi, bölgede oynayan çocuklar tarafından bulunmuştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement