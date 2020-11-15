- KKTC'de Maraş Erdoğan'ı bekliyor



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti kapsamında 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş ziyareti öncesi hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü törenleri kapsamında 46 yıldır kapalı tutulan Maraş’a ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan’ın ziyareti öncesi Maraş sahilinde ve caddelerde gerekli hazırlıklar tamamlandı. Sahil kesiminde çocukların oynayacağı parklar oluşturuldu, gelen halka ücretsiz içecek ve yiyecek dağıtılacak noktalar kurulurken, alınan geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Erdoğan’ın ziyareti öncesi Maraş’taki binalara KKTC ve Türkiye bayrakları asıldı. Erdoğan’a Maraş ziyaretinde MHP lideri Devlet Bahçeli ve çok sayıda bakan da eşlik edecek.



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