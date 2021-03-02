- KKTC'de Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği anahtar bıraktı



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, (KTTB) Covid-19 salgını nedeniyle çalışamadıklarını ve bu nedenle ödemelerden muaf tutulma taleplerinin yanıtsız kaldığı gerekçesiyle KKTC'nin başkenti Lefkoşa’da anahtar bırakma eylemi düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTB) tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da anahtar bırakma eylemi düzenlendi.

KTTB üyeleri eylemi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışamadıklarını ve bu nedenle seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muaf tutulmaları için sundukları taleplerinin yanıtsız kaldığı gerekçesiyle düzenlediklerini belirtti.

Başbakanlık binasına araçlarının anahtarlarını bıraktılar Eylemde, “Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganları atan birlik üyeleri, KKTC ve Türk bayrakları astıkları çok sayıda otobüs ve minibüslerle Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nun önünde toplanarak, korna sesleri ve marşlarla ilk olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne, oradan da KKTC Başbakanlık binasının önüne gitti. Başbakanlık binasının önünde marş ve sloganlarla eyleme devam eden birlik üyeleri, “Biz bu yükün altından kalkamıyoruz. Araçlarımızı devretmeye geldik” diyerek Başbakanlık binasının kapısına temsili bir Araç Devretme Müracaat Formu ve araçlarının anahtarlarını bıraktı. “Devletten bir kuruş destek görmedik” KTTB üyelerinden Mitat Ayalı yaptığı açıklamada, "Turizm taşımacılığı yapıyorum. Geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta başlayan salgın sürecinden itibaren aracımın tekeri hiçbir şekilde dönmedi ve bunun arkasından gelen olaylar devletimizin de herhangi bir şekilde destek görmedik. Fakat araçlarımızın sigorta, vergi ve işletme izinlerinin bütün paralarının hepsini biz cebimizden ödemek zorunda kaldık. Devletten bir kuruş bile destek görmedik biz. Devletten taleplerimiz oldu, fakat herhangi bir şekilde bir cevapta bulunulmadı" ifadelerini kullandı. Ayalı, "Biz de bugün Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği olarak sesimizi duyurmak adına bu eylemi gerçekleştiriyoruz" dedi.

KTTB üyelerinden İsa Üçler ise yaptığı açıklamada, "Hepimizin ortak bir sıkıntısı var. Vergi, sigorta ve muayene istemeyin. Yola çıkmadan bunların alınmamasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Umarım yetkililer sesimizi duyar ve gerekeni yaparlar" ifadelerini kullandı. “Toplu taşımacılık ilk kapatılan ve son açılan sektördür” KTTB Genel Koordinatörü Bekir Akandere yaptığı açıklamada, "Bugün bir eylemlilik sürecimiz var amacımız kimseye rahatsızlık vermek değil. Aksine bizim mevcut sıkıntılarımızı görsel anlamda, çünkü bunu işitsel anlamda iletemediğimiz için görsel anlamda daha iyi bir şekilde hissettirebilmek, ortaya koyabilmek için eylem kararı aldık" dedi.

Akandere, "Bütün camiayı ilgilendiren esas giderlerimiz için devletten bir destek alamıyoruz. En azından cebinizdeki paranın kalması ve giderlerimizin karşılanması yönündedir ki bunların en somut örneği seyrüsefer, muayene ve T izni giderlerini hükümetten talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Akandere, "Devletin en azından bunları şu süreçte, hiç iş yapamadık bir gelirimiz de yok, siz de biliyorsunuz, toplu taşımacılık ilk kapatılan ve son açılan sektördür. Buna da saygı gösteriyoruz çünkü kitlesel bir iş yapıyoruz. Bu bağlamda da salgının sıkıntı yaşattığından herkes aynı düşüncede, fakat en azından salgıdan aşırı derecede etkilenen sektöre daha iyi anlaşılabilir, yaşayabilecek bir katkıyı hükümet edenlerden bekliyoruz" dedi.

Eylem sırasında KKTC Başbakanlık Müsteşarı ile toplantı düzenleyen birlik temsilcileri, toplantıda taleplerini yeniden ifade ettiklerini ve herhangi bir dönüş almadıklarını belirtti.

Birlik, hükümetten taleplerine olumlu bir yanıt alınana kadar araçlarını Başbakanlık binasının önünden çekmeyeceklerini ve eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.





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