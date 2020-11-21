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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- KKTC'de hükümet kurma görevi Erhürman'da

- KKTC'de hükümet kurma görevi Erhürman'da

-Tatar’ın Erhürman’a görevi vermesi

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Hükümet Milletvekili 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından yeni hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Kasım'da hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e vermişti. 15 günlük yeni hükümet arayışları sonuçsuz kalması üzerine Saner’in hükümeti kurma görevini iade etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Mecliste sandalyesi en çok bulunan ikinci parti olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verdi. Tatar yaptığı konuşmada, bir hükümet boşluğunun bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı olarak acil bir durum hasıl olduğunda sorumluluk bilinciyle gerektiğinde elini taşın altına sokmaya hazır olduğunu ifade etti.
Tatar, ancak bir an evvel hükümetin kurulması gerektiğine inandığını açıkladı.
Tatar, eğer bir hükümet kurulma şansı var ise en erken zamanda kurulması temennisinde bulunarak, Erhürman’a çalışmalarında başarılar diledi. KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisinde UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 9, TDP’nin 3, DP’nin 3 ve YDP’nin ise 2 milletvekili bulunuyor.
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