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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- KKTC’de hükümet kurma çalışmaları devam ediyor

- KKTC’de hükümet kurma çalışmaları devam ediyor

-Hükümet kurma çalışmalarından görüntüler

Hükümet Muhalefet 

--Saner ve Erhürman’ın açıklamaları

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından yeni hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından yeni hükümet kurma çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e vermişti. Saner, ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti. Saner’e ziyaretleri sırasından Tarım Bakanı Dursun Oğuz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Parti Meclis Üyesi Selin Candemir, UBP İdari Amiri Hasan Yağız, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP Milletvekilleri Sıla Usar ve Armağan Candan eşlik etti. Saner, ardından mecliste sandalyesi bulunan diğer partileri ziyaret edecek. Görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Saner, sırasıyla tüm partilerle görüşeceklerini ve UBP olarak en son noktaya kadar şanslarını zorlayacaklarını kaydederek, görev ve sorumluluklarının bilincinde bir CTP görmekten mutlu olduğunu ifade etti.
Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP’yi hükümeti kurmakla görevlendirmesinin ardından ilk görüşmeyi ana muhalefet partisi CTP’yle gerçekleştirdiklerini belirtti.
Saner, ülkede acil hükümet kurulması gerektiğine yönelik çağrılarına anında cevap vererek kendilerini kabul eden CTP’ye teşekkür etti. UBP’nin hükümeti kurabilmesi adına CTP’yle bu konuyu değerlendirdiklerini ifade eden Saner, iki partinin de görüşleri parti meclislerinde değerlendireceğini belirtti.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yaptığı açıklamada, UBP ile Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş ayrılıklarının herkes tarafından bilindiğini, dolayısıyla böyle bir hükümet içinde bulunmayı uygun bulmadıklarını vurguladı. Erhürman, “UBP ile CTP’nin şu an itibarıyla aynı zeminde bulunmasının koşullar itibarı ile partimiz tarafından çok uygun görülmediğini kendilerine aktardık. Ama iletişimimiz tabii ki devam edecek. Ülkenin iki köklü partisi olarak, bu 15 günlük süre içerisinde Ersan Saner'e gerçekten yürekten başarılar dilerim” dedi.

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