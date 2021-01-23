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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KKTC'de feci kaza: 1 ölü

KKTC'de feci kaza: 1 ölü

Araba

Trafik Kazası Aşırı Hız Direksiyon 

-Kaza yeri detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Emrullah Baran hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Turizm kenti Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde, aşırı hız nedeniyle direksiyonu kaybeden sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrullah Baran'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Baran, olay yerinde hayatını kaybetti.
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