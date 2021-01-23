KKTC'de feci kaza: 1 ölü

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Emrullah Baran hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Turizm kenti Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde, aşırı hız nedeniyle direksiyonu kaybeden sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrullah Baran'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Baran, olay yerinde hayatını kaybetti.
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