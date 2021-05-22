- KKTC'de ekili alanda yangın: bin dönüme yakın arazi küle döndü

-Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi açıklama

-detay



( GİRNE ) GİRNE



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'ye bağlı Dikmen ve Taşkent köyleri arasındaki geniş bir arazide çıkan yangın, yaklaşık bin dönüm alanı küle çevirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'ye bağlı Dikmen ve Taşkent köyleri arasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Söndürme çalışmalarına itfaiye, asker, sivil savunma ekiplerinin yanı sıra köy sakinleri de katıldı.

Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında şu ana kadar yaklaşık bin dönüm ekili arazinin ve zeytin ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi. Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, "Çiftçimiz bugünü bekliyordu. Üzücü bir olay, yol kenarından başlamış bu da düşündürücü. Bin dönüme yakın bir alan yandı. İtfaiye, belediye, halkımız burada. Ne yazık ki çok büyük bir kayıp var" diye konuştu.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, "Dikmen - Taşkent Anayolunun güney kısmındaki arazide meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 800 dönümlük alan içerisinde bulunan biçilmemiş arpa, anız, balya, muhtelif zeytin ve alıç ağaçları yanarak zarar gördü. Yangına Polis İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, Sivil Savunma ekipleri, askeri personel ve su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

