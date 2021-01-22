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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- KKTC’de aşılamaya ara verildi

- KKTC’de aşılamaya ara verildi

HASTANE ÖNÜ DETAY

Hastane Sekte 

-HASTANE KAPISINA ASILAN YAZI
-DETAY

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 80 yaş ve üzeri kesime önceki gün yapılmaya başlayan Covid-19 aşılarının tükenmesi üzerine aşılama süreci durduruldu. KKTC’de, gönderilen korona virüs aşılarının ulaşmasının ardından ülke genelinde aşılama süreci başlamıştı. Önceki gün 80 yaş ve üzerine yapılmaya başlanan aşılama süreci sekteye uğradı. Hastanelere başvuranlar aşıların tükendiği bilgisini aldı. Başkent Lefkoşa’da pandemi hastanesi olarak belirtilen hastaneye giden 80 yaş ve üzeri kişiler, aşıların bittiğine yönelik uyarı yazısı ile karşılaştı. Aşıların bittiğinin duyurulması üzerine gerekli açıklamanın daha sonra yapılacağı bilgisi verildi.
Bu sabah pandemi hastanesinde 230 kişiye aşılama yapılırken 20 kişi için de kayıt alındı. Aşıların tamamlanması ile kayıt işlemi de durduruldu. Sağlık Bakanından açıklama: “Aşıya ara verildi” KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli aşı sırasında bir yığılma olduğunu dike getirerek; vatandaşlara toplamda 10 bin aşının uygulandığını ve geriye kalan 11 bin aşının ise ikinci doz için saklandığı açıklandı. Aşıların bittiğinin duyurulmasıyla, sadece randevusu alınan kişilere yaklaşık 40 Pfizer-BioNTech aşısının yapılmasına karar verildi.
Bakan Pilli, tekrardan aşı siparişinin verildiğini ve bu nedenle bir süre aşılama sürecinin durdurulduğunu söyledi.


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