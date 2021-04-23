Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- KKTC'de 23 Nisan coşkusu

- KKTC'de 23 Nisan coşkusu

Atatürk Anıtı önündeki tören

General Saygı Duruşu Çocuk Bayramı Maske Dağıtımı Muhalefet 

-Girne Belediyesi şenlik otobüsünden detaylar
-Çocuklara şeker, balon, maske dağıtımı
-Pencereden el sallayan çocuklar

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- KKTC'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101 yıldönümü KKTC'de coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle KKTC'de törenler düzenlendi.
Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, diğer üst düzey askeri yetkililer, dernek kurum ve kuruluş temsilcileri yer aldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi. Karantina gölgesinde kutlama KKTC'de çocuklar da sokaklarda dans edip, şarkılar söyleyerek kutladı. KKTC'nin turizm kenti Girne'de evlerinde kalan çocuklar, şenlik otobüsü ile şarkılarla kent turu attı. Şenlik otobüsünde çocuklara şeker, balon ve maske dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nida Güngördü, "Ulu Önder Atatürk'ün dünyada tek çocuk bayramı ilan ettiği 23 Nisanı biz aynı heyecan, coşku ile kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu güzel günü kutlamış olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Girne Belediyesi olarak sevgi, barış hoşgörü içinde nice güzel günler dilerken salgının biteceği, büyüklerin ve küçüklerin kucaklaşacağı sağlıklı günlerde buluşmak ümidi ile herkesi sevgi, barış, hoşgörü ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deCumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
Başbakan Binali Yıldırım çocukları kabul ettiBaşbakan Binali Yıldırım çocukları kabul etti
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Anıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı TöreniAnıtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni
Tuğçe Kazaz Organik Tarım YapacakTuğçe Kazaz Organik Tarım Yapacak
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement