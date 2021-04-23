- KKTC'de 23 Nisan coşkusu

-Girne Belediyesi şenlik otobüsünden detaylar

-Çocuklara şeker, balon, maske dağıtımı

-Pencereden el sallayan çocuklar



( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- KKTC'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101 yıldönümü KKTC'de coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle KKTC'de törenler düzenlendi.

Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, diğer üst düzey askeri yetkililer, dernek kurum ve kuruluş temsilcileri yer aldı. Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi. Karantina gölgesinde kutlama KKTC'de çocuklar da sokaklarda dans edip, şarkılar söyleyerek kutladı. KKTC'nin turizm kenti Girne'de evlerinde kalan çocuklar, şenlik otobüsü ile şarkılarla kent turu attı. Şenlik otobüsünde çocuklara şeker, balon ve maske dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Girne Belediye Başkanı Nida Güngördü, "Ulu Önder Atatürk'ün dünyada tek çocuk bayramı ilan ettiği 23 Nisanı biz aynı heyecan, coşku ile kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu güzel günü kutlamış olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Girne Belediyesi olarak sevgi, barış hoşgörü içinde nice güzel günler dilerken salgının biteceği, büyüklerin ve küçüklerin kucaklaşacağı sağlıklı günlerde buluşmak ümidi ile herkesi sevgi, barış, hoşgörü ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı.



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