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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- KKTC’de 2 insan kaçakçısı ve 26 kaçak göçmen yakalandı

- KKTC’de 2 insan kaçakçısı ve 26 kaçak göçmen yakalandı

-Sahil Güvenlik Komutanlığı operasyonundan görüntüler

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan İnsan Kaçakçısı İnsan Kaçakçıları 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Koruçam Burnu açıklarında 26 kaçak göçmenin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyon ile 2 insan kaçakçısı botla kaçmaya çalıştıkları sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kıskıvrak yakalandı. KKTC'de Koruçam Burnu açıklarında 2’si kadın 1’i çocuk toplam 26 kaçak göçmenin tespit edilmesi üzerine polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.
Kaçak göçmenleri adaya getiren 2 insan kaçakçısı zodyak tipi bot ile kaçmaya çalıştıkları sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak, Girne Limanı’nda polise teslim edildi. Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "14 Nisan 2021 tarihinde alınan bilgiye istinaden Polis Genel Müdürlüğü ilgili birimleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan ortak operasyonda Suriyeli uyruklu 26 (2 kadın, 1 çocuk ve 23 erkek) düzensiz göçmen yakalanmıştır” denildi. Açıklamada ayrıca, insan kaçakçılarından 1’inin erkek, 45 yaşında ve KKTC vatandaşı, diğerinin ise 24 yaşında, erkek ve Suriye uyruklu olduğu aktarıldı.
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