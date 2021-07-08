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- KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti

- KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı feci şekilde hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Altın Makinist 


- KKTC'de 15 yaşındaki makinist çırağı, motor parçasının sökerken üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt ilçesinde yaşanan kazada, 15 yaşındaki Mahmut Gül çalıştığı tamirhanede motor parçasını söktüğü sırada aracın motoru üzerine düştü. Motorun altında kalan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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