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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Rum lider Anastasiadis ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Rum lider Anastasiadis ile görüştü

görüşme detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Toplantı 


- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis gayri resmi toplantıda bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonoio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki ikametgahında gayrı resmi toplantıda bir araya geldi. Görüşme, saat 19.10 sıralarında başladı.

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