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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, korona aşısı oldu - KKTC'de İlk aşılar devletin zirvesine yapıldı

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, korona aşısı oldu - KKTC'de İlk aşılar devletin zirvesine yapıldı

Ersin Tatar’ın aşı olması

Özel Ambulans Ambulans Uçak 

-Detay

( LEFKOŞA ) - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, korona aşısı oldu- KKTC'de İlk aşılar devletin zirvesine yapıldı LEFKOŞA

- KKTC’de korona virüs aşılamasının başlaması kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, korona virüs aşısı oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Türkiye'den özel ambulans uçak ile getirilen korona virüs aşıları ilk olarak devletin zirvesine yapıldı. Türkiye'den gönderilen ilk aşılar öncelik olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli başta olmak üzere üst protokole uygulanmaya başlandı. Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısının gelmesiyle yarın da aşılamaya devam edilecek. Yarın devam edecek aşılamada aşılar halka vurulmaya başlanacak.
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