Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

Raab'ın karşılanması

Doğalgaz İngiltere Çözüm Süreci 

-Raab-Tatar buluşması
-detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı binasında İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm süreci ve Akdeniz’deki doğalgaz paylaşımı ile ilgili konuların ele alınması bekleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik gerçekleştirilecek zirve öncesi temaslarına başlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, sabah saatlerinde de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı