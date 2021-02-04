- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

-Raab-Tatar buluşması

-detay



( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı binasında İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm süreci ve Akdeniz’deki doğalgaz paylaşımı ile ilgili konuların ele alınması bekleniyor. Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik gerçekleştirilecek zirve öncesi temaslarına başlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, sabah saatlerinde de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmişti.



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