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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Egemenliğe, devlete, Türkiye'ye sarılın”

- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Egemenliğe, devlete, Türkiye'ye sarılın”

- Rauf Raif Denktaş için Ersin Tatar tarafından hazırlanan özel klip

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Ulusal Onur Selamet 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için ''Egemenlik'' vurgusunu öne çıkartarak bir klip yayınladı. Tatar, “Egemenliğe, Devlete, Türkiye'ye sarılın” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için ''Egemenlik'' vurgusunun ön planda tutulduğu bir klip yayınladı. Denktaş için hazırlanan video klipte Tatar, ''Rahat uyusun. Kıbrıs Türk halkının çıkarlarının, ulusal onurumuzun ve bu davanın en iyi şekilde selamete ulaşacağına yürekten inanıyorum. 1974 Mehmetçiğin adaya ayak basması yine o garantörlük hakkına bağlıydı. İşte bu garantörlük hakkının, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Anayasası lehine konulmasında Rauf Raif Denktaş'ın gücü vardır. Onun ısrar ile durduğu ‘egemenliği’ şu anda ben dünyaya haykırmaktayım! Bizlere vasiyeti olan egemenliğe, devlete, Türkiye'ye sarılın demesi ile veda etmiştir” diye konuştu.

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