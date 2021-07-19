- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Erdoğan onuruna akşam yemeği



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi onuruna akşam yemeği verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 47. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine KKTC’ye gelmişti. Cumhuriyet Meclisine özel oturumda hitap eden Erdoğan, KKTC’ye yeni bir parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesi vermişti. Meclisteki özel oturumun ardından Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Alpaslan Türkeş Müzesi'ni ziyaret etti. Müze ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onuruna Cumhurbaşkanlığı’nda akşam yemeği verdi.

