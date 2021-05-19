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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 19 Mayıs mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 19 Mayıs mesajı

-Tatar’ın video mesajı

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

19 Mayıs Özgürlük 19 Mayıs 1919 Beraberlik İstiklal 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısı ile mesaj yayınladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısı ile yayınladığı videolu mesajında, “19 mayıs 1919 Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. Büyük önder, Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basarak kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Atatürk, Türk istiklalini, halk egemenliğine dayanan devleti gençlere emanet etti” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar, ''Kıbrıs Türkü de Atatürkçü düşünceyi zor koşullarda da olsa benimsedi ve uzun bir mücadelenin sonunda egemen devletini kurdu. Kurtuluş Savaşı’nın başlamasının 102’nci yılında evlerimizde de olsa zorluklardan birlik ve beraberlik içinde çıkma devletimizi, yaşatma, özgürlüğümüzü koruma andımızı yineleyeceğiz. Biz karanlıkları aydınlatan düşüncenin insanıyız. Atatürkçü düşüncenin çocuklarıyız. Gücümüzü, milletimizden, halkımızdan alırız. Bizim için esas olan özgürlüktür, Egemenliktir, milletçe, halk olarak güven ve sağlık içinde geleceğe yürümektir. Çalışacağız ve gençlerimizle birlikte başaracağız. Kıbrıs Türkü Atatürkçü düşünceden, çağdaşlıktan ayrılmadan gençlerine sahip çıkarak daha güzel yarınlara yol almaya mutlaka devam edecektir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anar, başta geleceğimizin mimari, güvencesi gençlerimiz olmak üzere herkesi saygıyla sevgiyle selamlarım” ifadelerini kullandı. (ABA-ÖZ-Y)
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