Kızlarının yanlış teşhis yüzünden öldüğünü iddia eden aile, hukuk mücadelesi başlattı

-- baba yunus emre ve anne sevin ropörtaj



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Durdu Ailesi, İstanbul Kurtköy'deki özel bir hastaneye kaldırdıkları 6 yaşındaki kızlarının, beyin kanaması geçirmesine rağmen 'soğuk havale' teşhisi konulması sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.Olay, geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul’da meydana geldi. 2014 doğumlu Zeynep Durdu’nun bacağını hareket ettirememesi şikayeti üzerine Kurtköy’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tedavide ilk olarak Zeynep’in soğuk havale geçirdiği söylendi. Saatler ilerledikçe durumu daha da kötüye giden minik Zeynep başka bir hastaneye sevk edilmek istendi. Ancak burada baba Yunus Emre Durdu’nun iddiasına göre saatlerce ambulans beklendiği için zaman kaybı yaşandı. İstanbul Kartal Lütfi Kırdar eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Zeynep Durdu için başka bir serüven başladı.

Buradaki hekimler yaptıkları tetkiklerde Zeynep’in sorununun soğuk algınlığı değil beyin kanası geçirdiğini ancak geç kalınmış olabileceğini söyledi.



Yapılan müdahalelerle kanama durdurulsa da yaklaşık 14 gün yoğun bakımda kalan 6 yaşındaki Zeynep Durdu 19 Mayıs 2020 günü hayatını kaybetti.“Ailesi hukuk mücadelesi başlattı"Olayın acısını atlatmaya çalışan aile bir yandan da yanlış tedavi iddiasıyla evlatları Zeynep’i ilk götürdükleri özel hastaneye dava açtı. Gönüllü bir avukatın kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden baba Yunus Emre Durdu, “İlk götürdüğümüz hastanede soğuk havale teşhisi ile müdahale yapıldı. Daha sonra kendileri de durumun ciddiyetini anlamış olacaklar ki Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk istendi. Burada doktorlar geç kalındığını ancak hemen ameliyata alacaklarını söyledi.



Ameliyatın ardından 14 gün sonrasında çocuğumuzu kaybettik. Hukuk mücadelesi başlattık. Birinci duruşma yapıldı” dedi.

“Allah kimseye yaşatmasın”Doğru teşhis konulmuş olsaydı evladı Zeynep’in sakat dahi olsa yanlarında olabileceğini belirten anne Sevim Durdu; “Çocuğumuzu kaybettik. Çok zor bir şey. Davamızı açtık. Sıcağı sıcağına hakkın yerini bulması için yardım bekliyoruz. Geride iki kardeşi var. Onlar da tam olarak bilmeseler de çok etkilendiler ve ablalarını sayıklıyorlar. Bu acıyı Allah kimseye yaşatmasın” diye konuştu.





loading...