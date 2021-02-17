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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kızların tekme tokat kavgası böyle görüntülendi

Kızların tekme tokat kavgası böyle görüntülendi

Kızların durakta kavgası

Genç Kız Genç Kızlar Otobüs Durağı 2 Genç Kız Cep Telefonu 

-Vatandaşların kavgayı ayırma çabası
-Genç kızın cep telefonunu yola fırlatması
-Kavganın ardından kızların ayrılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2 genç kızın tekme tokat kavga ettiği anlar kameralara yansıdı. Olay, ilçeye bağlı Devrek yolu caddesinde meydana geldi. 2 genç kız otobüs durağında bir anda tekme tokat kavgaya başladı.
Birbirlerinin saçlarından çeken genç kızları gören vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girerken, uzun süre çaba gösterdi. Bu sırada kavga ettiği kızın cep telefonunu eline geçiren diğer kız telefonu yola fırlattı. Telefonun sahibi genç kız akan trafiğe rağmen yola çıkarak, telefonu yerden aldı ve olay yerinden uzaklaştı. Diğer kız ise otobüs durağında uzun süre bekleyerek sakinleşmeye çalıştı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. (İYA-
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