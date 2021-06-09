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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kızların sokak ortasında kavgası kamerada

Kızların sokak ortasında kavgası kamerada

kavga eden kızlar

Kız Arkadaş Kamera Cep Telefonu 

-ayırmaya çalışan arkadaşları
-izleyen erkekler
-saç saça çekiştirmeleri
-yerde yuvarlanmaları
-kavganın ayrılması ve kızların bölgeden uzaklaştırılması

( ŞANLIURFA - ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da kızların kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Kızlar sokak ortasında tekme tokat kavga ederken erkeler ise uzaktan izledi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre dershaneden çıkan kızlar, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavga etti. Birbirlerinin saçlarından tutup yerde yuvarlanan kızları diğer kız arkadaşları ayırmaya çalıştı. Erkekler ise kavga eden kızları uzaktan izleyerek herhangi bir müdahalede bulunmadı. Kızların kavgası arkadaşlarının uzun süren çabalarıyla son buldu. Neden kavga ettikleri öğrenilemeyen kızlar, daha sonra bölgeden uzaklaştı. (Şİ-SVY-
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