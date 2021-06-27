Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kızlar, tekme tokat kavga etti... İzleyenler “Kafasına vur” tezahüratında bulundu

Kızlar, tekme tokat kavga etti... İzleyenler “Kafasına vur” tezahüratında bulundu

Kızların kavga etmesi detay

( ANTALYA ) ANTALYA

Tezahür Tezahürat Cep Telefonu Polis Ekipleri Turist 


- Antalya’nın turistik merkezi Kaleiçi’nde gece saatlerinde çıkan kavgada iki kız birbirine girdi. Kızları polis ekipleri ayırmakta zorluk çekerken, o sırada kavgayı izleyen erkekler, “Kafasına vur, kafasına vur” diyerek tezahüratta bulundu. İlginç olay dün gece saatlerinde Antalya’nın şehrin merkezinde bulunan turistik Kaleiçi semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir mekandan çıkan iki kız grubu arasında önce sözlü tartışma başladı.
Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kızlar tekme tokat kavga etti. Durumu gören vatandaşlar polise bildirdi. Kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekerken, kavgayı izleyen erkekler, “Kafasına vur, kafasına vur” diyerek tezahüratta bulundu. Tepki çeken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Bir süre sonra ayrılan kızlar evlerine gittiği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement