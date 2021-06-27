Kızlar, tekme tokat kavga etti... İzleyenler “Kafasına vur” tezahüratında bulundu



- Antalya’nın turistik merkezi Kaleiçi’nde gece saatlerinde çıkan kavgada iki kız birbirine girdi. Kızları polis ekipleri ayırmakta zorluk çekerken, o sırada kavgayı izleyen erkekler, “Kafasına vur, kafasına vur” diyerek tezahüratta bulundu. İlginç olay dün gece saatlerinde Antalya’nın şehrin merkezinde bulunan turistik Kaleiçi semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir mekandan çıkan iki kız grubu arasında önce sözlü tartışma başladı.

Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kızlar tekme tokat kavga etti. Durumu gören vatandaşlar polise bildirdi. Kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekerken, kavgayı izleyen erkekler, “Kafasına vur, kafasına vur” diyerek tezahüratta bulundu. Tepki çeken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Bir süre sonra ayrılan kızlar evlerine gittiği öğrenildi.

