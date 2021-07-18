Kızkumu Plajı turist akınına uğradı

-TATİLCİLERLE RÖPORTAJ

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-GENEL DETAYLAR



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesine 27 kilometre mesafede bulunan Turistik Orhaniye Mahallesi'nin simgesi Kızkumu Plajı yerli ve yabancı turistler ile doldu taştı. Turist kafilelerinin de Kızkumu Plajı'na akın akın gittiği ve çoğunluğunun maske takmadığı gözlemlendi. Kızkumu Plajı'na yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterirken, zaman zaman sosyal mesafe sıfıra indi. Maske takmayan vatandaşlar ise tepki çekti. Plaja gösterilen yoğun ilgi ile hediyelik eşyası satıcıları başta olmak üzere bölge esnafının yüzü güldü. Yol kenarında ise araç parkları yaklaşık 2 kilometre uzunluğuna ulaştı. Dünyaca ünlü plajın girişinde bir denetim olmaması ve vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almaması tatil sevdasının korona virüsü unutturduğunu düşündürdü.

