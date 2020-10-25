Kızkalesi'nin kara uzantısı Korykos'ta ilk kez kazı yapıldı

-Kazı yapılan bölüm

-İşçilerin çalışması

-Korykos'tan denizin ortasındaki Kızkalesi görünüşü

-Kale girişindeki eserler



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan tarihi Kızkalesi'nin karadaki uzantısı Korykos Kalesinde ilk kez kazı çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

Heredot tarihine göre, M.Ö. 4'üncü yüzyılda Kıbrıs Prensi Georges tarafından inşa edildiği bilinen Kızkalesi, daha sonra Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde de aktif olarak kullanıldı. Deniz içindeki kale, 2012 yılında gerçekleştirilen kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilere açıldı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Kızkalesi'nin, karadaki uzantısı olan Korykos Kalesinde ise ilk kez kazı çalışması başlatıldı. Çalışmaların kasım ayı içinde tamamlanacağı belirtildi. Mersin Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının ardından kalede yapılacak olan restorasyon çalışmaları sonrası ziyarete açılacak. Kale antik bir limana sahip Mersin'i turizm alanında dünyaca tanınmasını sağlayan simgesel yapı Kızkalesi, Korykos Antik Kentinin en stratejik noktasında yer alıyor. Kale aynı zamanda antik bir limana da sahip.



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