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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kızıyla iddiaya giren baba 30 yıl sonra üniversite sınavına girdi

Kızıyla iddiaya giren baba 30 yıl sonra üniversite sınavına girdi

Adayların içeri alınması

Yarış Tedbirler Üniversite Sınavı Kapanma Okul Bahçesi 

-Sınava birlikte giren baba kızla röportaj
-Kimliğini unutan adayın yaptığı koşular

( SİNOP )- Kimliğini unutunca maraton koştu SİNOP

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında kapıların kapanmasına 2 dakika kala bir üniversite adayı kimliğini unutması üzerine okul ile otomobili arasında mekik dokudu. 2 kere aracına koşup belgelerini arayan aday sınav maratonunu tam anlamıyla yaşadı. Sinop’ta sabahın erken saatlerinden itibaren üniversite adayları sınava girecekleri okullara gelmeye başladı.
Veliler okul bahçesine alınmazken üniversite adayları sınav giriş belgeleri ve pandemi tedbirlerine uygun olarak içeri alındılar. Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulu’nda yapılan sınava 2 dakika kala gelen bir adaya girişte kimliğini unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine otomobiline koşan aday, getirdiği bir belgeyle sınava girmeyi denese de bu kez de olmadı. Saniyelerle yarışan aday umudunu kaybetmeden yeniden otomobiline koştu. Bu kez kimliğini bulmayı başaran aday sınava yetişebildi. Üniversite hazırlık maratonunu okul ve otomobili arasında yaptığı maratonla taçlandırdı. Bu okulda ayrıca kızıyla iddiaya giren bir baba da, 30 yıl sonra üniversite sınavına girdi. Kendisi kuyumcu kızı ise mimar olan baba, kimin daha yüksek puan alacağı iddiası üzerine sınava aynı okulda birlikte girdiler. Baba Mustafa Kahramanlar Adalet Bölümü okumak istediğini kızı Şevval Kahramanlar ise inşaat mühendisliğinde yan dal yapmak istediğini belirtti.
(ÜK-
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