Kızını taciz eden adamı öldüren baba, “Allah doğrunun yar ve yardımcısı olsun”

-Ailesi ve çocukları ile kucaklaşması

-Kadir Işık ve avukatı ile röportaj

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( KAHRAMANMARAŞ )- Baba Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı, "Hak ve adalet yerini buldu"- Kızını taciz eden adamı öldüren baba cezaevinden çıktı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta kızını taciz eden adamı öldürdüğü iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan baba tahliye oldu. Cezaevi çıkışı açıklama yapan baba, “Allah doğrunun yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden Tamer Çetin'i (34) öldürdüğü iddiasıyla baba Kadir Işık'a (49) verilen 12 yıl 1 ay hapis cezası, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozularak yeniden yargılanmasına ve tahliyesine karar verildi.

Karar sonrası Kadir Işık’ın ailesi ve yakınları Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi dışına gelerek Kadir Işık'ın tahliye olmasını bekledi. Kadir Işık elinde sazıyla beraber cezaevinden çıkarak ailesine kavuştu. Dost ve akrabaları ise Kadir Işık’ı mahallesinde coşkuyla karşıladı. Tahliye olduğu ve ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Kadir Işık, olay sonrası hayatını kaybeden Tamer Çetin’i öldürme niyetinde olmadığını söyledi.



3 yıla yakın cezaevinde olduğunu da ifade eden Kadir Işık, “Bugün tahliye oldum ve çok mutluyum aileme kavuştum. 3 yıla yakın cezaevindeyim ve ben burada kastım, şahsı öldürmek değildi. Bu kişi o gün orada karşılaşmamış olsaydım bizim için kötü şeyler olabilirdi. Ben orada şahıs ile konuşmaya diye gittim ama kendisi silahını hamle yapacağını anladığımda, mecburen yaralamaya yönelik hareket ettim. Türkiye kamuoyu bu anlamda herkese destek oldu, başta avukatım Kadir Bastırmacı olmak üzere herkese çok teşekkür ederim” dedi.

‘Tahliye oldum ama yargılama devam ediyor’ Ailesine çok özlediğini ve kendisine destek olan herkse teşekkür ettiğini ifade eden Kadir Işık, “Çocuklarım çok seviyorum, özellikle çocuk olan beni çok etkiledi. Bir büyüğü zaten bu şahıs yüzünden ablası ile okula göndermek ile görevlendirdim. Çocuklarımı okula gönderemedim ben kendi işimden ayrıldım ve evimi bekledim. Şuanda çok mutluyum Allah doğrunun yar ve yardımcısı olsun. Süreç devam ediyor ve yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim. Şuanda da tahliye oldum ve yargılama süreci devam ediyor” diye konuştu.

Verilen kararın kesin olmadığını ve Kadir Işık'ın tutuksuz olarak yargılanmasına devam edileceğini ifade eden Kadir Işık’ın avukatı Kadir Bastırmacı ise, “Hak ve adalet yerini buldu. Bugün yargılama yerel mahkemeye yaptığımız itiraz sonucunda, yeniden dava duruşma açılmak suretiyle yargılama yapıldı ve ilk celsesi yapıldı. Yaptığımız başından beri itirazlarımız suç vasfının değişme ihtimali, olayda her ne kadar ölüm olsa da aslında müvekkilimin yaralama kasıyla hareket ettiğini ancak, hastanede geçen 4-5 saatlik süreden kaynaklı ölüm olayının gerçekleştiğini ortaya çıkmıştı. Bunu yerel mahkemede de birçok kez ifade ettik. İstinaf aşamasında da dile getirdik. Yargılama halen devam ediyor. Suç vasfının değişme ihtimaline binaen müvekkilimin tahliyesine karar verildi.

Bazı yanlış anlaşılmalara karar vermemek adına şunu söylüyorum. Karar kesin değil, sadece tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilecek. 29 Nisan’da da bir eksiklik kalmaz ise dosyada karar verileceğini düşünüyoruz” (HLL-



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