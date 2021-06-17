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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kızını 2. kattan atarak ölümüne sebep oldu

Kızını 2. kattan atarak ölümüne sebep oldu

Evden detay görüntü

Sekte Psikoloji Oturma Odası Kız Çocuğu Cinayet 

-Çocuğun fotoğrafı

( TEKİRDAĞ )- Katil zanlısı annenin "Cinler yaptırdı" sözleri kan dondurdu TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da 3 yaşındaki kızını pencereden aşağı atarak ölümüne sebep olan annenin ifadesi kan dondurdu. Zanlı, “Cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı istedi. Atmazsam cehenneme gideceğini söylediler” dedi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. İddialara göre, eşiyle boşanma arifesinde olan ve annesinin evine taşınan Ü.D., bir süredir psikolojik sorunlar yaşıyordu. 9 Haziran tarihinde kızını 2’inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı atan anne, aynı gün gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Metrelerce yüksekten yere düşen 3 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince önce Çorlu Devlet Hastanesine, ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen kız çocuğu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin gözaltına aldığı Ü.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmek suçundan tutuklandı. Ü.D.'nin ifadesinde, "Kızımla birlikte annemin evinde yaşıyoruz. Annem mutfağa girdiğinde ben oturma odasına kızımla geçtim. Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi.

Atmazsam kızımın cehenneme gideceğini söylediler. Ben de kızımı alıp, cama geldim, kızımı camdan aşağı attım. Cinler söyledi.

Ben sonra hemen aşağı koştum, kızımı alıp anneme getirdim. Hastaneye götürüldü" dediği öğrenildi. Kızını gözyaşlarıyla toprağa veren Ahmet Dumanlıoğlu ise boşanma aşamasında olduğu Ü.D.'den şikayetçi oldu. Dumanlıoğlu ifadesinde, "1,5 yıldır ayrı evde yaşıyoruz. Psikolojik rahatsızlığı vardı. Kızımın ölümüne neden olan eşimden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

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