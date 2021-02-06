Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi tutuklandı

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuğuna şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada çok büyük tepki toplamasının ardından gözaltına alınan Nurcan Serçe isimli kadın ve görüntüleri çektiği iddia edilen dini nikahlı eşi tutuklandı. Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan Serçe'nin kızı N.B'ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Dakikalar sonra Türkiye genelinde büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Gelen tepkiler üzerine Nurcan Serçe gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe, Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin ardından dini nikahlı eşi Hayrettin Baha da dehşet veren görüntüleri çektiği iddiası ile gözaltına alındı. Serçe, ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar, yaklaşık 4 saat boyunca kaldığı adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslar cezaevine götürülürken, basın mensuplarının sorularını da cevapsız bıraktı. (MK



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