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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kızına kızdı, çatıya çıktı

Kızına kızdı, çatıya çıktı

Çatıdaki kadının görüntüleri

Çatı Katı Polis Çeşmeli İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-sokaktan görüntü
-kızıyla telefonda konuşması
-detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kadın, kızının nişanlısına kaçtığını öğrenince çatıya çıkıp intihar girişiminde bulundu.Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi Gül Sokak’ta bulunan apartmanın çatı katına çıkan kadını görenler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Çatıya çıkan kadın, kimsenin sokağa girmesine izin vermezken, daha sonra iş yerinden çağırılan kocasının da ikna çabaları sonuç vermedi. Sokağa girmeye çalışanlara tehditler savuran kadın, yaklaşık 1,5 saat çatıda kaldı. Nişanlısına kaçtığı iddia edilen kızıyla telefonda konuşan M.A. "Buraya geleceksin seni burada görmezsem intihar ederim, bak binanın 7'nci katındayım" diyerek kızını ikna etmeye çalıştı. Kadının bir anlık dalgınlığından yararlanan polis kadını yakaladı. Daha sonra sedye ile ambulansa bindirilen kadın bir süre daha feryat etmeye devam etti. Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Hasan Yükçü tarafından sakinleştirilen kadın, daha sonra Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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