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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kızıltepe polisi sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu

Kızıltepe polisi sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu

Polis aracıyla şahsın okula götürülmesi

Polis Aracı Polis Giriş Belgesi Polis Ekipleri Ortaöğretim 

-Adayın araçtan inmasi
-Adayın polise teşekkür etmesi

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri KPSS giriş belgesini kaybeden Tahir Köz isimli vatandaşa önce emniyetten belgeyi çıkardı sonra zırhlı polis aracıyla sınava gireceği okula yetiştirdi. Kızıltepe’de polis ekipleri, KPSS ortaöğretime girecek olan Tahir Köz isimli vatandaşı sınava yetiştirmek için seferber oldu. Edinilen bilgiye göre, 09.20 sıralarında Mezopotamya Mahallesi Hacı Hasan Caddesi üzerinde Tahir Köz, kendisinin KPSS’ye gireceğini ancak sınav giriş belgesini kaybettiğini ve sınava geç kaldığını polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, aday ile birlikte Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçerek Köz’e sınav giriş belgesi çıkardı. Polis ekipleri, sınav giriş belgesi çıkardıkları Köz'ü daha sonra polis aracıyla sınava gireceği Mezopotamya Anadolu Lisesine kadar götürerek adayın sınava yetişmesini sağladı. (SGN-YRT
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