Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kızıltepe'de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında 13 kişi gözaltına alındı

Kızıltepe'de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında 13 kişi gözaltına alındı

arşiv görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

Arazi Anlaşmazlığı Olay Yeri İnceleme Silahlı Kavga Kaçış Pompalı Tüfek 


- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, dün üvey kardeşler arasında çıkan ve 2’si ağır 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayına karışan 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Dün Kızıltepe Atatürk mahallesi 865'inci sokak üzerinde üvey kardeşler ve babaları arasında yaşanılan silahlı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Silahlı kavganın aile içinde üvey kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıktığı öğrenildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde bir grubun kaçıştığı, arkadan gelen bir aracın da grubun arasına dalıp 2 kişiyi ezdiği görüldü.
Grupta bulunanlardan biri arkadan pompalı tüfeği araçtakilere doğrultup sıkarken, araçtan inenlerin de şahsı silah ve sopayla kovaladığı görüntülere yansıdı. Öte yandan M.K.ve M.K. isimli şahısların ateşli silah ile yaralandıkları ve Mardin Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği, M.K isimli şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu, Ş.K. isimli şahsın ateşli silah ile yaralandığı ve özel hastanede tedavi altında olduğu, H.K isimli şahsın araç çarpması sonucu yaralandığı ve Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altında olduğu öğrenildi. 13 kişi gözaltına alındı Ayrıca V.K. isimli şahıs ateşli silah yaralanması nedeni ile Mardin Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisi sonucu taburcu edildikten sonra yakalandığı belirtildi. Olay yerinde bulunan ikamette yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek 1 adet Kalaşnikof otomatik tüfek 1 adet Baretta marka 7.65 milimetre tabanca ve bu silahlara ait dolu fişekler ile boş kovanlar bulunarak olay yeri inceleme ekiplerince muhafaza altına alındı. Yapılan çalışmalarda Ş.K isimli şahsın kullanmış olduğu 34 BVZ 744 plakalı otomobil incelenmek üzere çekiciyle Asayiş Büro Amirliği bahçesine götürüldü. Araçta yapılan incelemelerde 1 adet AK-47 otomatik tüfek bulunarak olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Konu ile alakalı H.K, M.K, A.K, V.K, E.K, Y.K, M.K, A.K, İ.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayın firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda daha sonrasında ise S.K, Ü.K, F.K, A.K isimli şahıslar Mardin Devlet Hastanesinde yakalandı. Gözaltına alınan 13 şahsın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement