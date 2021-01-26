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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kızıltepe’de üretilen perdeler Türkiye’ye satılıyor

Kızıltepe’de üretilen perdeler Türkiye’ye satılıyor

Zebra Store Perde İmalatından Görüntü

Argo Sparta Gesi İmalathane 

-Zebra Store Perdelerden Görüntü
-Satışa Sunulan Perdelerden Görüntü
-Halil Çelik Röportaj
-Genel ve Detay Görüntüler

( MARDİN ) - MARDİN

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üretilen zebra store perdeler Türkiye’deki çeşitli illere satılıyor. Kızıltepe ilçesinde Berfin Mekanizmalı Perde Sistemlerinin sahibi 40 yaşındaki Halil Çelik, imalathanesinde ürettiği zebra store perdeleri Türkiye'nin farklı illerine satışa sunuyor. Mardin bölgesinde ilk olduklarını kaydeden Çelik, "Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. Daha önce perakende işi yapıyorduk. 1 senedir de zebra store imalatı yapmaya başladık. Daha önce perakende çalıştığımız zamanlar biz dışarıdan zebra ve store perdeler istiyorduk. İstanbul, Bursa ve Ankara’dan kargoyla gelmesi biraz zor oluyordu. Bu nedenle imalat açmaya karar verdik. Son bir senedir burada imalat yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tamamına perdeleri gönderiyoruz. İşi biraz daha büyüttükten sonra Türkiye geneline, çevre ülkelere Irak, Suriye, Cezayir ve Ortadoğu pazarına açılmayı düşünüyoruz. Bölgede şu an 150 civarı bayimiz var" dedi.
"Korona virüs nedeni ile işlerde durgunluk var" Korona virüs salgını nedeni ile işlerinin durduğunu aktaran Çelik, "100 tane çıkarıyoruz günlük, şu an 7 kişi çalışıyor. Tabi dediğim gibi makine falan alırsak, biraz daha pazarı büyütürsek en az 20-30 kişi çalıştırma imkanımız olur. Dediğim gibi şu an manuel çalışıyoruz. Makine getirme gibi bir projemiz var. Onu da hayata geçirirsek Türkiye geneline açılacağız. Şuan Isparta ve Bayburt’ta birkaç bayimiz var. Daha önce zebra store imalatı yoktu bölgede, ilk biz açtık. Projemizi hayata geçirdikten sonra Türkiye geneline açılacağız. Oradan da kısmetse artık civar ülkelere ihracat yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
(KA-YRT
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