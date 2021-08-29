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Kızıltepe'de tır alevlere teslim oldu
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Kızıltepe'de tır alevlere teslim oldu

Kızıltepe'de tır alevlere teslim oldu

Vatandaş cep telefonu görüntüsü

Jandarma İpekyolu Yangın Cep Telefonu Yangına Müdahale 

-Alevlere teslim olan tır
-İtfaiyenin müdahalesi

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İpekyolu üzerinde kaza yapan tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir-Kızıltepe karayolunda meydana geldi. İpekyolu’nda sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken kaza yaptı. Kaza sonrası tır aniden alev aldı. Tır şoförü pencereden kendini dışarı atıp kurtarırken yoldan geçen araç sürücüleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe İtfaiye Amirliği ekipleri, tırdaki yangına müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla yangın güçlükle kontrol altına alındı. Kaza ve yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (SG-AKK-Y)
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