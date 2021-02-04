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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kızıltepe’de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyon

Kızıltepe’de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyon

Polis operasyonu

Plastik Patlayıcı Adli Kontrol Terör Örgütü Polis Ekipleri Sınır Dışı 

-Ayakkabının içinden çıkarılan patlayıcı

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de polis ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD’nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde Suriye uyruklu şahısların örgütün faaliyetleri içerisinde olduğu bilgisine ulaşılarak operasyon yapıldı. Kızıltepe ilçesinde yapılan operasyonda ayakkabının içerisine gizlenmiş 200 gram plastik patlayıcı ele geçirildi. Söz konusu operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklanarak ceza evine gönderildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde Suriye uyruklu şahısların terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirledi. Kızıltepe’de gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ayakkabı içerisine gizlenmiş 200 gram plastik patlayıcı madde, anahtar sistemi ve elektrikli fünye, birçok doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan 4 şüpheliden 1 tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli sınır dışı edildi, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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