Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kızıltepe’de mısır fabrikasında kaçak trafo yakalandı

Kızıltepe’de mısır fabrikasında kaçak trafo yakalandı

Kaçak trafodan görüntü

Fabrika Güvenlik Güçleri Akalan Mısır Suç Duyurusu 

-Bağlantı kablolarından görüntü
-Detay görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Dicle Elektrik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen köyü yakınlarında bulunan mısır kurutma fabrikasında kaçak kullanıldığı tespit edilen 630 kilovolt amper gücünde bir trafo tespit edilerek el konuldu. Dicle Elektrik ekipleri tarafından Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen köyü yakınlarında faaliyet gösteren mısır kurutma fabrikasında kaçak kullanıldığı belirlenen bir trafoya el konuldu. Enerji Kayıpları Kontrol birimine bağlı ekipler gelen bir ihbar üzerine Dikmen köyüne 2-3 kilometre uzaklıkta bulunan fabrikaya denetim yapmak için gitti. Ancak fabrika sahiplerinin engellemesiyle karşılaşınca güvenlik güçlerinden yardım istendi. Jandarma ekiplerinin gözetiminde yapılan incelemede fabrikada yasal olarak kullanılan 160 kilovolt amperlik trafo dışında 630 kilovolt amper gücünde kaçak bir trafo daha kullanıldığı tespit edildi. Başvuru reddedildiği halde usulsüz kullanılıyordu Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, abone tarafından 2018 yılında geçici kabul için başvuru yapıldığı ancak teknik nedenlerden dolayı başvurunun reddedildiği ortaya çıktı. Trafonun dağıtım hattına usulsüz bağlanmak suretiyle kullanıldığı belirlendi. Ayrıca kaçak trafonun büyüklüğü nedeniyle yerde kullanılması gerektiği halde direk üstünde kullanılmasının büyük tehlike yaratabileceği belirtildi. Ekiplerin kaçak trafoyla ilgili cezai işlem yaparak, el konulması için savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Mısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller BulunduMısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller Bulundu
Mısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel BulunduMısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel Bulundu
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
İşte Firavun Kralının Maskesiİşte Firavun Kralının Maskesi
Artık O Da Yasak!Artık O Da Yasak!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı