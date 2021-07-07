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Kızılırmak turizme kazandırılıyor
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kızılırmak turizme kazandırılıyor

Kızılırmak turizme kazandırılıyor

-Kızılırmak detay

Uzunlu Ihale Sağ ve Sol Allah Sosyal Hayat 

--proje çalışmaları drone görüntüsü
--Belediye Başkanı açıklama

( SİVAS - DRONE) SİVAS

- Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan “Kızılırmak Projesi’’ ile su kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra şehre önemli bir turizm merkezi kazandırılacak. Sivas Belediyesi tarafından hayata geçilen ve Mart ayında ihalesi gerçekleştirilen “Kızılırmak Projesi’’ çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehrin alt yapısının önemli bir ayağı olan proje, 8 metrekare alanı kapsıyor. Yüksek maliyetle yapılan Kızılırmak projesi şehrin sosyal hayatı ve turizme kazandırılması amacıyla hayata geçiriliyor. Proje kapsamında şuanda Kızlırmağı kirletmemek adına nehrin sağ ve sol sahil şeridine toplam uzunluğu 31 km olan atık su kolektör hatları yapılıyor. Kızılırmak Projesi kapsamında yeşil alan düzenlemeleri ile sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler bir arada olacak. “ Kızılırmak projesini çok çok önemsiyoruz’’ Sivas Belediye Bşkanı Hilmi Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kızılırmak projesinin şuan ki kollektör hattı ihalesi yapıldı devam ediyor. Kızılırmağı kirletmemek adına planladığımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteği ile hibesiyle yapmış olduğumuz proje devam ediyor. Kızılırmak projesinin kollektör hattı ihalesi tamamlandıktan sonra Sivas’ın vizyon projelerinden Sivas’ta yeni bir yaşam alanı, yeni bir kültürel alan, Sivaslı hemşerilerimize yeni bir yaşam alanı, oluşturacak. Kızılırmak projesini çok çok önemsiyoruz. İnşallah kollektör hattı inşaatı bittikten sonra bizde imar uygulamalarını bitirdikten sonra Kızılırmak projemizi bir bütün olarak projelendireceğiz. Ama bölüm bölüm etap halinde hayata geçireceğiz’’ dedi.
(DK-GF-Y)
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