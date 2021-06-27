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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kızılırmak'ta akıntıya kapılan şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kızılırmak'ta akıntıya kapılan şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kızılırmak'a düşen şahsın ağaç dallarına tutunması

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Hastane Kamera Telefon Kamerası 

-Burada bir süre durması
-Kendini Kızılırmak'a bırakması
-İtfaiye Çavuşunun Kızılırmak'a girerek şahsı kurtarışı
-Genel detaylar

( KIRIKKALE )- Akan suya düşen şahsı suya atlayan itfaiye çavuşu kurtardı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de Kızılırmak’a düşen ve akıntıya kapılan şahıs, boğulmaktan itfaiye çavuşunun son andaki hamlesi sayesinde kurtarıldı. Olay, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alaattin Mahallesi'nde bulunan aile parkı yakınlarında gezinen 42 yaşındaki Yasin Keskin, bir anda Kızılırmak’a düştü. Akarsuda sürüklenen Keskin, bir ağacın dallarına tutunarak durabildi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ile Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Bu esnada vatandaşlar da Keskin’e ağaç dallarını bırakmaması için sık sık çağrıda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kızılırmak’ta bulunan Yasin Keskin’i kurtarmak için çalışma başlattı. Yorgun düşen Keskin, tutunduğu ağaç dallarından ayrılarak kendini Kızılırmak’ın akıntısına bıraktı. Şahsın ırmakta sürüklendiğini gören Yahşihan Belediyesi İtfaiye Çavuşu Deniz Çavdar, peşinden giderek kısa sürede yakaladı. Yüzme eğitimli itfaiye çavuşu Çavdar, boğulma tehlikesi geçiren Keskin'i su üstünde tutmaya çalışırken uzun uğraş sonucu kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yasin Keskin, hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kızılırmak'a düşen şahsın kurtarılma anı da cep telefon kamerası ile görüntülendi.
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