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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kızılırmak’a düşen büyükbaş hayvan vinç yardımı ile çıkarıldı

Kızılırmak’a düşen büyükbaş hayvan vinç yardımı ile çıkarıldı

- Kızılırmak'tan görüntü

Sudan Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-- Hayvan leşinin vinç yardımı ile çıkarılması
-- Hayvan leşinin kepçeye alınması ve detaylar

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak nehrine düşen büyükbaş hayvanın ölüsü, Koyun Baba köprüsü yakınında taşlara takıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Osmancık Belediye itfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Soğuk havaya ve suya aldırış etmeden çalışan itfaiye erlerinin çabaları sonucunda hayvan leşi vinçle sudan çıkarıldı. Bir süredir suda kalması nedeniyle hayvan leşinin mevcut ağırlığının üzerinde olduğu fark edilirken dişi olan hayvan leşinde kulak küpesi olmadığı görüldü.
Vinç yardımı ile Kızılırmak'tan çıkartılan hayvan leşi kepçe ile gömülmek üzere olay yerinden götürüldü.
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