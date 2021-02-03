Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kızıldereli kıyafeti ile dünya turuna çıktı

Kızıldereli kıyafeti ile dünya turuna çıktı

Sokakta kızıldereli kıyafetleriyle insanlarla şakalaşması

İspanyolca Kızıldere Belgesel Dünya Turu 

-Erdal Aydemir ile röp.

( AYDIN ) - AYDIN

- Denizlili yerli gezgin lakaplı Erdal Aydemir, Kızılderili kıyafetiyle dünyayı dolaşmaya Kuşadası’ndan başlarken, Aydemir'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada gezginyerli ismiyle tanınan Erdal Aydemir, Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi olduğu için dünya turuna Kuşadası’ndan başladığını söyledi.

Kuşadası’nda şehir merkezinde Kızılderili kıyafetleriyle gezen Erdal Aydemir büyük ilgi gördü. Kuşadası’ndan başlayarak tüm dünyayı dolaşmayı hedeflediğini kaydeden yerli gezgin, yeni yerleri ve yeni kültürleri hem tanımayı hem de tanıtmayı hedeflediğini söyledi.

Tüm dünyayı dolaşmayı hedeflediğini kaydeden Erdal Aydemir, “ Gezgin yerli olarak tüm dünyayı gezeceğim ve bunu başaracağım. Dünyayı dolaşmaya Kuşadası’ndan başladım. Ayrıca, Kuşadası’nı tanıtmak için İspanyolca belgesel yapmayı düşünüyorum. Kazancım maddi olarak sadece gezdiğim yerlerde geçimimi yapmak için bahşiş kültürü ile "Varsa bahşişin at, yoksa baş tacısın" diyorum. Bizim insanlarımızdan para isteyemem, şu parayı vereceksin diyemem. İnsanlar gönlünden ne koparsa çıkarıp veriyor. Gezimi bu şekilde finansa ediyorum" dedi.
(ZH-OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Djokovıc 4. Kez ŞampiyonDjokovıc 4. Kez Şampiyon
“Karadeniz Kadiniyuk Film Bile Çekeyruk”“Karadeniz Kadiniyuk Film Bile Çekeyruk”
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı