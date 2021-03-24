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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Kızıldeniz kıyısında mahsur kalan 40 yunus kurtarıldı

- Kızıldeniz kıyısında mahsur kalan 40 yunus kurtarıldı

- Yunusların kurtarılmasından detaylar

( RİYAD ) RİYAD

Deniz Kıyısı Bild Yunuslar 


- Suudi Arabistan Ulusal Yaban Hayat Merkezi, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Umluj kentinde mahsur kalan 40 yunusun kurtarıldığını açıkladı.
Suudi Arabistan Ulusal Yaban Hayat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında yer alan Umluj kentinde mahsur kalan 40 yunusun Suudi Arabistan Sahil güvenlik ekipleri ve gönüllüler tarafından kurtarıldığı belirtildi. Merkez, yetkililerin alarm verilir verilmez olayla ilgilendiklerine dikkat çekerek, yunusların kuvvetli rüzgarlar ve dalgalar nedeniyle sürüklendiğini ifade etti.
Yunuslardan 7'sinin hayatını kaybettiğini açıklandı. Aynı zamanda Merkez, olayla ilgili etkileşimleri, bildirimleri ve yunusların kurtarılmasına olan katkılarından ötürü vatandaşlara teşekkür etti.
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