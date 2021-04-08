Kızılcahamam'da korkutan yangın

( ANKARA )- Kızılcahamam'da kasaplar çarşısı yandı ANKARA
- Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı yandı. Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'da kasap esnafının iş yerlerinin bulunduğu Kasaplar Çarşısı'nda gece bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu çarşıda bulunan çok sayıda dükkan yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken iş yerleri kullanılamaz hale geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım