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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kızılcahamam'da korkutan yangın

Kızılcahamam'da korkutan yangın

-Yangından görüntü

--Yangın söndürme çalışmaları

( ANKARA )- Kızılcahamam'da kasaplar çarşısı yandı ANKARA

- Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Kasaplar Çarşısı yandı. Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam'da kasap esnafının iş yerlerinin bulunduğu Kasaplar Çarşısı'nda gece bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu çarşıda bulunan çok sayıda dükkan yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken iş yerleri kullanılamaz hale geldi.
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