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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kızılcahamam'da kar manzaraları

Kızılcahamam'da kar manzaraları

- Drone çekimleri

( ANKARA - DRONE) ANKARA

Yan Etki Çekim Kar Manzaraları Termal Su Kar Yağışı 


- Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün gece başlayan etkili kar yağışı sonrası ilçe beyaza bürünürken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Türkiye'de termal suları ve doğal güzellikleri ile bilinen ilçede doğanın karla örtülmesi sonrası adeta görsel şölen oluştu. Soğuksu Milli Parkında karın bürüdüğü beyaz renk kartpostallık görüntülere sebep oldu. Kart altındaki Kızılcahamam drone ile havadan görüntülendi. (BC -
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