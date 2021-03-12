Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kızılay, Tendürek Dağında mahsur kalan araçtaki yolcuların imdadına yetişti

Kızılay, Tendürek Dağında mahsur kalan araçtaki yolcuların imdadına yetişti

Mahsur kalan araçlar

Mahsur Kaldı 

-Kızılay ekiplerinden görüntü
-Ekiplerin ikramları
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Türk Kızılay Muradiye Koordinatörlüğü Ağrı’nın Doğubayazıt ile Van’ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Geçidinde tipi nedeniyle mahsur kalan araçtaki vatandaşın yardımına yetişti. Bugün sabah saatlerinden itibaren Doğubayazıt ve Van’dan yola çıkan ve çoğunluğunu tırların oluşturduğu araçlar, Çaldıran ilçesine bağlı Suğuksu Mahallesi yakınlarında mahsur kalmıştı. Karayolları ekiplerinin açtığı yol, kısa sürede tipinin etkisiyle yine ulaşıma kapanmıştı. Türk Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay ve ekibi bölgede mahsur kalan araçlardaki vatandaşa yiyecek ikramında bulundu. Hava sıcaklığı eksi 10 derece olan bölgede zorlu koşullarda çalışma yapan Kızılay ekiplerinin faaliyeti, takdir topladı. Sabah saatlerinden bu yana bölgede mahsur kaldıklarını ifade eden sürücü ve yolcular ise ikramlardan dolayı Kızılay ekiplerine teşekkür etti. (YLM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement