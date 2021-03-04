Kızılay, rekor bağış için Kaymakam Ülkü'yle görüştü

--teşekkür belgesinden detay

--kaymakam kemal ülkü ile röportaj

--Aydın görüntü klasörüne geçildi



( AYDIN -ÖZEL) AYDIN



- Aydın’ın en küçük ilçeleri arasında yer alan Buharkent ilçesinde gerçekleştirilen rekor kan bağışının mimarı Kaymakam Kemal Ülkü’ye Kızılay yetkilileri teşekkür ziyareti yaptı.Buharkent'te, yaklaşık 7 saatte 162 başvuru yapılırken 137 ünite kan toplanarak Aydın’da tarihi bir rekor kırılmıştı.Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol ve Nazilli Sorumlusu Ali Yalçınkaya, Aydın’da kan bağışı ile rekor kıran Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü’ye ziyaret gerçekleştirerek Türk Kızılay’ı adına teşekkür belgesi verdi. Ziyarette, 2006 yılı öncesi kan ihtiyacı olan hastaların yakınlarının kan bulma mücadelesinden söz eden Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, o dönemlerde hastaların yakınları tarafından kan temin edilmeye çalışıldığını söyledi.



Bu durumun sağlıklı bir durum olmadığını da sözlerine ekleyen Şenol, kan tahlillerinin uzun sürdüğünü, kanların hastaya verilmesi sürecinin sağlıklı bir süreç olmadığını, aynı zamanda o dönemlerde ihtiyaç sahiplerinin, kan ticareti yapan, kan satan kişilerin eline düştüğünü belirtti.

Kan temininin gönüllülük esasına göre düzenli bağış şeklinde yapılması gerektiğini ve bağışlanan kanların da yüzde 100 kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kızılay’ın da bu konuda çok titiz davrandığını, ihtiyaç sahiplerine aynı anda güvenli kan ulaştırıldığını belirtti.

“İnşallah bu örnek bir davranış olur”Kaymakam Ülkü’ye duyarlı davranışından dolayı teşekkür eden Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, “Sizin nezdinizde tüm kan bağışı etkinliğimize katılan, kanlarıyla hayat kurtaran tüm bağışçılarımıza hastalar adına teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah bu örnek bir davranış olur. Tüm ilçelerimiz de tüm kamu kurum ve özel kurumlarımız da, böyle özel günlerde kanıyla hastalarımızın yanında olur. Çünkü kan her zaman bir ihtiyaç. İnsan dışında da bir kaynağı yok. İnşallah sizlerden kan alan tüm hastalarımıza da buradan geçmiş oldun diyoruz. Hayırlısı olsun” dedi.

“Bu rekor inşallah tüm Türkiye’ye örnek olur”Teşekkür belgesi nedeniyle Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol ve Nazilli Sorumlusu Ali Yalçınkaya’ya teşekkür eden Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, “Bu ince davranışınızdan dolayı öncelikle teşekkür ediyor ve bu teşekkür belgesini Buharkent’te yapmış olduğumuz bağış kampanyası çağrımıza destek veren kamu personelimiz ve Buharkentli vatandaşlarımız adına almak istiyorum. Sizlere de göstermiş olduğunuz duyarlılıktan ötürü ben de teşekkür ediyorum. Buradaki amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Buharkent, Aydın’ın en küçük ilçelerinden. Bu küçük ilçede de bir rekor kırarak tüm Türkiye’ye bir mesaj vermeyi amaçlıyorduk” dedi.

“162 başvurudan 137’si kabul edildi”Kaymakam Ülkü, “Geçtiğimiz Cuma günü saat 11.00 ile 18.00 arasında ilçemizde kan bağışı kampanyası düzenledik. Bu kampanyaya İlçemizden 162 başvuru oldu. Kızılay'ın kan stokların azaldığı bu salgın döneminde Kızılay'a destek olabilmek ve bir farkındalık oluşturabilmek adına bir rekor denemesinde bulunduk ve Buharkentli vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunarak kampanyayı desteklemelerini istedik. Kamu personelimiz, vatandaşlarımız bu çağrımıza kulak verdiler ve toplam 162 kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşımız oldu. 137 vatandaşımızın kan bağışı uygun bulundu. 25 vatandaşımızın da sağlık ve daha önce vermiş olmaları gerekçesiyle kan bağışına başvuruları kabul edilemedi. Bu 137 bağış ise hem Buharkent hem de Aydın’da rekor kırmamıza yetti. Buharkent Aydın’ın en küçük ilçelerinden birisi. 137 kan bağışı ile Aydın rekoru kırıldı. Hatta bildiğim kadarıyla bazı illerin bile rekoru geçildi. Bu kampanyaya destek veren Buharkentli kamu personelimize, vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Kızılay'dan teşekkür belgesi de aldık. Bu teşekkür belgesini kampanyamıza destek veren vatandaşlarımız, kan bağışçılarımız adına aldım. Aynı zamanda bu kan bağış kampanyamızın şöyle bir özelliği de var; daha önce hiç kan vermemiş, yani ilk bağışçı dediğimiz kişilerin sayısı oldukça fazla. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Bu konuda inşallah bu yapmış olduğumuz bu farkındalık oluşturma çabamız Aydın’ın diğer ilçelerinde de yankı bulur. Ve inşallah bu Kızılay’ın zor dönemde, kan stoklarının azaldığı bu dönemde Kızılay'a hep birlikte katkınızı sunarız diyorum. Kızılay çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da kan bağışlarını toplama adına ellerinden geldiğince can siperane bir şekilde çalıştılar. Bu kampanyaya destek olan herkese ben tekrardan teşekkür ediyorum. Bütün Buharkentli vatandaşımıza da saygılarımı sunuyorum” dedi.





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