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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kızılay Kırşehir’de kan bağışı çağrısında bulundu

Kızılay Kırşehir’de kan bağışı çağrısında bulundu

Kızılay Kırşehir şube başkanı korona virüs nedeniyle bağış olmaması açıklaması

Koronavirüs Kurban Bedeli Aşı Koronavirüs Kan Bağışı 

-bağış tırı
-Alper Taşkın adlı vatandaş açıklama
-tır içi detaylar
-ilk kez kan veren Ayşe Belgin çelik adlı vatandaş açıklama
-Kızılay şube başkanının kurban bağış talebi

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Dünyayı ve Türkiye’yi, etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türk Kızılay’ına vatandaşın kan bağışından imtina ettiğini söyleyen Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz kan bağışı çağrısında bulundu. Yavuz, aşılamaların başlamasıyla birlikte vatandaşın kan vermesi için bütün hijyen şartlarının kan bağış tırlarında oluşturulduğunu belirterek Temmuz ayına kadar Kırşehir Cacabey Meydanında yer alacak bağış tırına kan bağışı için insanları beklediklerini belirtti.
Kan değerleri yüksek çıkınca bağış yapan ve kan bağışının periyodik olması gerektiğini aktaran Alper Taşkın; "Kan testi yaptırdım ve kan değerlerimin yüksek olduğunu öğrendim. Kan vermeye geldim. Kan testim olmasa bilgim olmayacaktı. Düzenli bağışta bulunmayı öneriyorum. Erkeklerde 3 ayda bir olarak yapılabiliyormuş" dedi.
İlk kez kan bağışında bulunan Ayşe Belgin Çelik ise kan bağışında bulunmanın çok önemli olduğunu, kendisinin de düzenli bir bağışçı olacağını söyledi.

Kan stoklarının azalması karşısında Kırşehirliler, bağış tırına ilgi gösterdi. Kurban Bağışları adrese teslim ulaşıyor Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili de Kızılay’a yapılan her bağışın adrese teslim şekilde yerine ulaştırıldığını ve geçtiğimiz yıl bin 500 aileye kurban yardımında bulunulduğunu açıkladı.
Yavuz, "Kurban Bayramına yakın günlerde Kızılay, kurban bağışlarını almaya başlıyor. Geçtiğimiz yıl bin 500 aileye 2’şer kilo kurban eti dağıttı yaptık. Yapılacak bağışların ne derece önemli olduğu da ortada, kurban bedeli ise bin 50 lira" diye konuştu.
(EÖ-TB-
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