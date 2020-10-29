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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kızılay kan toplayıp, lokumlu bisküvi ikram etti

Kızılay kan toplayıp, lokumlu bisküvi ikram etti

Kan bağışı yapan vatandaşların detayı

Kutlay Doğum Günü Ermeni İslam Kandil 

-Kan bağışının detayı
-Lokumlu bisküvi dağıtımı
-İkram sunulması detayı
-Başkan ve kadın kolları başkanı röp.

( AKSARAY ) AKSARAY

- Kızılay Aksaray Şubesi, Mevlid Kandili ve Kızılay Haftası nedeniyle hem kan aldı hem de lokumlu bisküvi ikram etti.29 Ekim-5 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bulunan Kan Toplama Merkezi'nde bir araya gelen Kızılay il temsilcileri ve gönüllü ekipler, kan toplama işlemi gerçekleştirdi. Vatandaşlara kan vermenin önemini anlatan gönüllüler, gönüllü adaylarının üyelik başvurularını da aldı. Mevlid Kandili dolayısıyla kan bağışçıları ve Kan Toplama Merkezi'ni ziyaret eden vatandaşlara lokumlu bisküvi ikramında bulunan Kızılay Aksaray Şubesi görevlileri vatandaşların kandilini kutladı.Kızılay Aksaray Şube Başkanı Yusuf Öztürk, "29 Ekim-5 Kasım Kızılay Haftası, aynı zamanda da Peygamber Efendimizin bugün doğum günü, Mevlid Kandili için ikram yaptık. Vatandaşlarımıza ikram olarak lokumlu bisküvi dağıtmaktayız. Bütün İslam aleminin kandilini kutlarım" dedi.
Kızılay Kadın Kolları Başkanı Ayşen Benlioğlu da tüm Müslüman aleminin kandilini kutlayarak, "Nice kandiller diliyorum. İnşallah ülkemizin üzerindeki bu sıkıntılar da gider. Virüs de biter, herkes sağlığına kavuşur" şeklinde konuştu.

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