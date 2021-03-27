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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı

Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri Berat Kandili nedeniyle helva dağıttı

helva dağıtımı

Fabrika Kandil Kar Yağışı 

-Neslihan Taşdemir ile röportaj
-detay görüntüler

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, Berat Kandili nedeniyle Tekstilkent’te helva dağıtımı yaptı. Ağrı’da Türk Kızılayı Kadın Kolları gönüllüleri, Berat Kandili nedeniyle Tekstilkent’e giderek 500 kişiye helva dağıtımı yaptı. Vardiya değişimi sırasında yoğun kar yağışının altında fabrika girişinde ve içerisinde bulunan çalışanlara dağıtım yapan gönüllüler, çalışanların Berat Kandili'ni kutladı. Ağrı Kızılay Şubesi Kadın Kolları Başkanı Neslihan Taşdemir, bu tür dağıtımları birçok yerde yaptıklarını söyleyerek, “Berat Kandili nedeniyle Tekstil Kente geldik. Kar yağışı altında ve vardiya değişimi sırasında buradaki çalışanlara helva dağıtımı yaptık, kandillerini kutladık. Kadın Kızılayı olarak daha önceden çarşı ve benzeri yerlerde dağıtımlarımızı yapmıştık. Bugün Tekstilkent’te, bu kadar kadının bir arada çalıştığı yerde onların yanında olduğumuzu göstermek adına kandilde dağıtımlarımızı yaptık” ifadelerine yer verdi.
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