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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kızılay iyilik yollarına ara vermeden devam ediyor

Kızılay iyilik yollarına ara vermeden devam ediyor

Baskan Özcan Susmaz'ın Röportajı

Hafta Sonu Hayırseverler 

-Yardım kolilerinden detay
-Dağıtımdan detay

( BURSA ) BURSA

- Türk Kızılay Bursa Şubesi, bağışseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmaya devam ediyor. Pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan kısıtlama günlerinde de ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay Bursa ekipleri, şehrin farklı bölgelerindeki 200’den fazla ihtiyaç sahibi haneye ulaşarak, yüzleri güldürdü. Türk Kızılay Bursa Şubesi, yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Hafta sonu kısıtlama günlerinde de saha çalışmalarına devam eden Türk Kızılay Bursa ekipleri,30’un üzerinde araç, 100’ün üzerinde yönetici, çalışan ve gönüllü ile 200’ün üzerinde haneye ulaştı. Bursa’nın farklı noktalarındaki ailelere ulaşan Türk Kızılay Bursa Şubesi gönüllülerine Gürsu İlçesi’nde Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ta katıldı.
Türk Kızılay ekipleri ile iyiliği ve mutluluğu paylaşmanın gururunu yaşadığını belirten Başkan Işık, herkesi kötü gün dostu Türk Kızılay’a destek vermeye davet etti. İyilik hareketlerimiz gün geçtikçe büyüyor Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, Türk Kızılay Bursa Şubesi olarak 30’un üzerinde araç, yüzün üzerinde yönetici, gönüllü ve personelleriyle, yaklaşık 200 ihtiyaç sahibi aileye hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan yardım kolilerimizi ulaştırdıklarını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu’nun bir bileşeni olarak her hafta sonu dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Özcan Susmaz, “Değerli bağışçılarımızın destekleri, gönüllülerimiz ve ekiplerimizin samimi çabaları ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile Türk Kızılay’ın merhamet eline destek veren tüm bağışçı ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz.152 yıldır yalnızca ülkemizde değil dünyanın farklı bölge ve ülkelerinde umut olan Türk Kızılay’ın dünyaya örnek faaliyetleri ile iyiliğe ortak olmak isteyen herkese gönüllü olmaya davet ediyoruz” dedi.

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