Kızılay ile Bursa’da kurban bereketi bütün yıla yayılacak

--Toplantı detay



( BURSA ) - BURSA



- Türk Kızılay Bursa Şubesi, ihtiyaç sahipleri için vekâletle kurban kesimi kampanyası başlattı. Başkan Özcan Susmaz, “Kurban bereketini bütün yıla yayacağız” dedi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz ve yönetim kurulu üyeleri, kampanya hakkındaki detayları basın toplantısı ile paylaştı. Susmaz, “Bursa’daki bağışçılarımızın, yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerinin kurban bereketini yıl boyunca yaşaması için gereken duyarlılığı göstereceklerine inanıyoruz” dedi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, düzenlenen kampanyanın en büyük destekçilerinden birinin Bursa Şubesi olacağını belirterek, “Kurban etlerini milyonlarca mazlumun sofrasına ulaştıracağız. Yurtiçinde 2 milyon 200 bin ihtiyaç sahibinin kurban bereketinden faydalanması hedeflenirken, 20 ülkedeki 2.5 milyon ihtiyaç sahibine de ulaşılması amaçlanıyor. Bu yıl vekâlet bedeli, yurt içi ve yurt dışı için 1.050 TL olarak belirlendi. Vekâlet sahipleri adına veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde kesiliyor. Kesilen kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Böylece kurban bereketi bütün yıla yayılacak” diye konuştu.

21 ülkede 150 bini aşkın hisse Özcan Susmaz, bağışçıların kurban vekâletlerini Türk Kızılay’a nasıl verebileceklerine ilişkin de, “Hayırseverler vekâletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şubesi bağış hesaplarına havale/ Eft yaparak, www.bursakizilay.org.tr adresinden, 0541-220-2440 / 0224-220-2440 numaralı telefonlarımızı arayarak bağış talebinizi iletebilirsiniz. Bursa özelinde yardımlaşmayı ve dayanışmayı çok iyi bilen bir şehir olduğumuzun özellikle altını çizmek istiyorum. Değerli bağışçılarımızın gücü ile bugüne kadar diğer şubelerimiz arasında başarılarımızı kanıtlayarak önemli bir fark ortaya koyduk. Türk Kızılay Bursa Şubesi olarak yardımlaşma faaliyetlerimizle herkese örnek olacağız. Kızılay bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin sofrasını şenlendirecek. Kampanya sayesinde Türkiye dâhil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesilmesi hedefleniyor” ifadelerini kullandı. (AK-MŞ)

