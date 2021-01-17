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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kızılay eksi 10 derecede görev yapan ekiplerin içini ısıttı

Kızılay eksi 10 derecede görev yapan ekiplerin içini ısıttı

Karayolları ekiplerine çay verilme görüntüsü

Polis Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-ekiplerin yanlarına gidip kar verme görüntüsü
-kara yolları ekiplerinin teşekkürü
-polis ekiplerinin çay alma görüntüsü
-polis ekiplerinin teşekkür görüntüsü
-Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru ile röportaj
-Genel detay

( DÜZCE )-Türk Kızılay'ı ‘kar kaplanları’nın içini ısıttı DÜZCE

- Türk Kızılay ekipleri, Bolu Dağı'nda kar yağışı sonrasında vatandaşların mağdur olmaması için çalışan ve "kar kaplanları" olarak tabir edilen polis ve kara yolları ekiplerine sıcak içecek ve kumanya ikram etti. Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi ekipleri, D-100 kara yolunun Bolu Dağı'nda gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bölgede ring halinde çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bölgede çalışma yapan kara yolları ekiplerine çay, çorba ve yiyecek ikramında bulunan Kızılay ekipleri, "kar kaplanları"nın içini ısıtıyor. "Yollarımız açık" Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru kar yağışının başlamasının ardından bölgede teyakkuzda olduklarını söyledi.

24 saat boyunca Bolu Dağı’nda olacaklarını aktaran Duru: “ Ulaşımda ana arterlerden birisi olan Bolu Dağı geçintinde akşam etkisini gösteren kar yağışı sebebi ile yolda kısmi tıkanmalar meydana geldiği haberi üzerine Bolu Dağı’na hareket ettik. Yolda kalan sürücülerimize ve bölgede çalışan Emniyet ve Kara yolları ekiplerine çay, çorba ve kumanya ikramlarımıza başladık. Vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet etmeye çalışıyoruz. Gece boyunca 24 saat esasında nöbetçi arkadaşlarımız ile beraber Bolu Dağı’nda hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Bolu Dağı’nda kar küreme çalışmaları yapan ekipler ise Türk Kızılay ekiplerinin her sene sıcak ikramda bulundukları için mutlu olduklarını belirtirken, polis ekipleri de - eksi 10 derecelik soğuk havada içlerini ısıtan Kızılay ekiplerine teşekkür etti.
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